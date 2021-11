2021年11月08日 17時13分 ハードウェア

Pixel 6の指紋認証が遅い理由は?



2021年10月に発売されたGoogle Pixel 6に対して、以前の端末と比べて指紋認証の認識速度が遅くなったという指摘がなされています。Googleは一因として、セキュリティアルゴリズム強化を理由に挙げています。







@ianxcom1氏は「Pixel 6は気に入っているものの、指紋認証がその体験をダメにしてしまっている」とツイート。具体的には、6度も7度も指をセンサーにあてがわないと認証されないことを指摘しています。





これに対してGoogleは、「お手数をおかけして申し訳ありません。Pixel 6の指紋センサーは強化されたセキュリティアルゴリズムを使用しています。保護機能が強化されたことで、場合によって、指紋の確認に時間がかかったり、さらに長時間のセンサーとの接触が必要になることがあります」と返答し、トラブルシューティングのURLを示しました。



このトラブルシューティングには「Google Pixel 6 と Google Pixel 6 Pro で指紋認証が機能しない」という項目が設けられていて、@ianxcom1氏はこの項目に含まれる、画面保護シートを貼っている事例に当てはまることがわかっています。



Googleは「Made for Google」認定を受けた画面保護シートを使うよう推奨しており、@ianxcom1氏の使っているシートが認定商品かどうかは不明です。



「Made for Google」認定を受けたサードパーティアイテム企業は、以下の一覧から確認可能です。



なお、Pixel 6が用いている画面内の指紋認証は光学式であることから、Galaxyの超音波式の方が高速であることなどが返信で指摘されています。