2021年11月08日 13時00分 ハードウェア

M1チップを搭載したMacでメモリの大量消費によるフリーズの頻発が報告される



「M1」「M1 Pro」「M1 Max」といったApple製SoCを搭載したMacシリーズは、計算能力や電力効率の高さから多くの人々から好評価を得ています。しかし、そんなM1チップを搭載したMacで「メモリ不足によるフリーズが頻繁に発生する」という問題が報じられています。



Memory leaks are crippling my M1 MacBook Pro–and I'm not alone | Macworld

https://www.macworld.com/article/549755/m1-macbook-app-memory-leaks-macos.html



Apple関連情報専門ニュースサイト・Macworldの編集長を務めるマイケル・サイモン氏は、2020年11月に発表されたM1チップ搭載13インチMacBook Proを10カ月使ってきたとのこと。サイモン氏はM1チップ搭載13インチMacBook Proについて「バッテリー寿命が長く、計算速度も速いです。しかし、私が所有しているどのMacよりも頻繁にフリーズ・クラッシュし、再起動が必要になります」と述べています。さらに、問題のMacBook Proを使用すると頻繁にメモリ不足警告が表示されることから、サイモン氏はフリーズやクラッシュの原因はメモリの大量消費にあると推測しています。





Macシリーズにおけるメモリ大量消費を報告しているのはサイモン氏だけではありません。例えば、Apple製品を主に扱うYouTubeチャンネル・GregsGadgetsの公式Twitterアカウントは「Macのコントロールセンターが64GBのメモリのうち26GBを消費している」とツイートしています。





サイモン氏は上記のツイートに添付された「一部のアプリが大量のメモリを消費していることを示すアクティビティモニタのスクリーンショット」に見覚えがあったとのこと。実際にサイモン氏が使用しているMacのアクティビティモニタのスクリーンショットを確認すると、Safariのタブが17.44GBものメモリを消費していることが分かります。





上述の通り、サイモン氏が所有するM1チップ搭載13インチMacBook Proではアプリケーションのメモリ解放がうまく働いておらず、使用可能なメモリ領域を確保するために手動でSafariのタブを閉じる必要があります。2021年10月にリリースされた「macOS Monterey」を使用したユーザーから文鎮化やメモリリークが報告されていますが、サイモン氏はOSをアップグレードしておらず「macOS Big Sur」を使い続けているとのこと。そのため、サイモン氏は問題のMacBook Proにおけるメモリ大量消費問題はOSではなくM1チップに起因している可能性があると主張しています。



M1・M1 Pro・M1 MaxではメモリがCPUやGPUと同じチップに含まれており、メモリアクセスの高速化やメモリ利用の効率化が図られています。サイモン氏は、このメモリ処理の部分になんらかの不具合が生じている可能性を指摘し、同様の問題に悩むユーザーに対して以下のような対処方法を推奨しています。



・アクティビティモニタを常に起動しておき、メモリ消費量の急増を発見したら対処する

・サードパーティー製メモリ解放アプリを使う

・Appleから修正がリリースされることを願って、OSを最新の状態に保つ



なお、サイモン氏はメモリ消費問題についてAppleにコメントを求めていますが、記事作成時点では返答を得られていません。