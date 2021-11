宇宙は一体どんな匂いがするのか？

宇宙空間は真空に限りなく近いので匂いはしなさそうなイメージですが、厳密にはわずかな分子が存在しています。宇宙を漂うわずかな分子を嗅覚で捉えることで人間は「宇宙の匂い」を感じることができ、実際に宇宙飛行士は「宇宙は独特の匂いがした」と証言しています。宇宙はどんな匂いがするのかについて、アメリカの科学情報誌であるPopular Scienceが解説しています。 What does space smell like? | Popular Science https://www.popsci.com/science/article/2013-07/what-does-space-smell/ アメリカのニュースメディア・CNNの宇宙特派員だったマイルズ・オブライエン氏と、女性として史上初めて国際宇宙ステーション(ISS)の機長を務めた ペギー・ウィットソン 氏は 2002年の対談 で、「銃を撃った後の匂いのようだと例えていました」と証言しています。また、元宇宙飛行士の クリス・ハドフィールド 氏は「宇宙はまるで魔女がちょうどそこにいたかのように、硫黄のような匂いがします」と 証言 しています。 3回の船外活動を経験した元宇宙飛行士の トーマス・ジョーンズ 氏は「エアロックを再加圧してスーツから降りると、はっきりとしたオゾンの臭い、かすかな刺激臭があります」「匂いは、宇宙遊泳後のシャトルまたは宇宙ステーションでのみ発生します」と、宇宙関連ニュースサイトの Space.com に語りました。

2021年11月06日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

