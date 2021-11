2021年11月06日 10時00分 ゲーム

Apex LegendsやFIFAの販売元が「NFTやブロックチェーンはゲーム業界の未来」と発言



デジタルデータを唯一無二の代替不可能な資産として扱うことが可能になる「NFT」や、NFTおよび暗号資産(仮想通貨)のベースとなっているテクノロジーの「ブロックチェーン」について、単語を見聞きしたことがあるという人は多いはず。これらの技術は近年大きな注目を集めているのですが、Apex LegendsやFIFAなどの人気ゲームを取り扱う大手パブリッシャー・Electronic Arts(EA)のアンドリュー・ウィルソンCEOが、NFTやブロックチェーンについて「我々の業界の未来」と語ったことが明らかになっています。



ウィルソンCEOは2021年11月に行われた決算報告会の中で、NFTやブロックチェーンを用いたプレイすることでお金を稼ぐことができる「Play-to-earn」型の新しいゲームについて、「業界の未来である」と語りました。ただし、ウィルソンCEOは「それがどのように機能するのかについて理解するのは時期尚早です」とも語っています。





ゲームメディアのPC Gamerによると、ウィルソンCEOは他にも「我々が作成するゲームと我々が提供するライブサービスのコンテキストでは、収集可能なデジタルコンテンツが我々の未来で意味のある役割を果たしてくれると思います」「まだこれらについて何か発言するのは時期尚早だとは思いますが、我々は本当に良い立場にあると思います。そして、将来的にはNFTやブロックチェーンについて、より革新的かつ創造的に考えることを期待すべきです」などとも語っています。



「Play-to-earn」型のゲームでは多くの場合、ゲームをプレイしてゲーム内に登場するユニークアイテムを収集するために、プレイヤーが暗号資産で費用を前払いする必要があるそうです。その後、ゲームで収集したユニークアイテムの価値が高まった後、他のプレイヤーにアイテムを販売して利益を得る出すことが可能になるというわけ。PC Gamerは「ゲームとプレイヤーが築く金銭的利害関係により、ゲームそのものの価値も高めることができる」と指摘。





EAはまだ正式にNFTやブロックチェーンを用いたゲーム、あるいは「Play-to-earn」型のゲームをリリースしていません。しかし、すでにEAの求人情報の説明欄には「NFT」や「ブロックチェーン(blockchain)」といった単語が並んでおり、同社がこれらのテクノロジーに対して本気で関心を示していることが見てとれます。



なお、ゲーム業界でのNFTやブロックチェーンを用いたゲームへの反応はさまざまで、PCゲーム販売プラットフォームとして絶大な人気を誇るSteamは、NFTや暗号資産を取引できるゲームの配信を禁止しているのに対し、同プラットフォームのライバルとして登場したEpic Gamesストアはブロックチェーンを用いたゲームを歓迎しています。



