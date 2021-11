2021年11月04日 20時00分 ゲーム

「RDR2」「GTA V」の販売元が60億円以上を費やした未発表のゲームの開発を中止



「レッド・デッド・リデンプションII」や「グランド・セフト・オートV」、「マフィアIII」などを販売した実績を持つテイクツー・インタラクティブが、5300万ドル(約60億円)を費やした未発表のゲームの開発を中止したことが、同社の決算発表で明らかになりました。



Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Results for Fiscal Second Quarter 2022 | Take-Two Interactive Software, Inc.

https://ir.take2games.com/news-releases/news-release-details/take-two-interactive-software-inc-reports-strong-results-19





Take-Two’s 2K Cancels Unannounced Hangar 13 Game (TTWO) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-03/take-two-s-2k-cancels-53-million-game-from-developer-hangar-13



Unannounced Game Volt By Mafia 3 Studio Hangar 13 Cancelled

https://kotaku.com/take-two-cancels-unannounced-53-million-dollar-game-by-1847992907



テイクツー・インタラクティブが報告した決算報告には「売上原価には、5300万ドルを費やした未発表のタイトルをもはやこれ以上開発しないという当社の決定に関連する減額費用が含まれる」と記載されています。ただし、この未発表タイトルの具体的な作品名や開発企業などは記載されていません。



海外メディアのKotakuによると、開発が中止されたこのゲームは、「マフィアIII」を生み出したHangar 13が進めていたとされる、「Volt」という仮題が付けられたゲームであったとのこと。情報筋は、このゲームは2017年から開発が進められていたもので、タンク・DPS・ヒーラーといったロール(役割)が用意された、スーパーヒーローが何らかの形で競い合うオンラインアクションゲームであったと伝えています。





このプロジェクトはHangar 13の新規IPとして登場する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による度重なる再始動や技術的な問題に直面し、「商業的に継続不可能」という理由で開発中止を余儀なくされたとのこと。





Kotakuが入手した情報によると、Hangar 13のヘイデン・ブラックマンCEOは「Hangar 13という社名とVoltという仮題は公開されていませんが、テイクツー・インタラクティブは、2K Games(テイクツー・インタラクティブの子会社)がプロジェクトの開発を中止するという難しい決断を下したことを発表しました。Hangar 13の従業員には、開発中の他のゲームに取り組む機会がたくさんあると確信しています。2K Gamesは、私たちが商業的な成功をもたらすことができる重要な存在だと信じていると私に保証してくれました。そのため、私たちはすぐにでも新しいプロジェクトを開始したいと思います」と述べたとのことです。