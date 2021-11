マインクラフトの日本人プレイヤーをターゲットにしたランサムウェアが登場

by Tamahikari Tammas 人気ゲーム「マインクラフト」のプレイヤーを狙ったランサムウェアが、セキュリティ企業の Fortinet により発見されました。このランサムウェアにはマシンの言語設定を識別するコードが含まれておらず、日本語のメモのみが添付されていることから、Fortinetは「日本人を対象にしたものだ」と報告しています。 Chaos Ransomware Variant in Fake Minecraft Alt List Brings Destruction to Japanese Gamers | FortiGuard Labs https://www.fortinet.com/blog/threat-research/chaos-ransomware-variant-in-fake-minecraft-alt-list-brings-destruction Fortinetの研究チームによると、今回見つかったランサムウェアは、「嫌がらせ」や「チート」などを目的に複数のアカウント情報を違法に取得しようとするプレイヤーを対象としたものだとのこと。ランサムウェアはマインクラフトのアカウント情報が保存されたファイルに偽装しており、不正を試みるプレイヤーがこのファイルを開いた際に感染します。

2021年11月01日 10時27分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, セキュリティ, Posted by log1p_kr

