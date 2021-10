雑音は一切不要なものなのか？

・関連記事

適度な「ノイズ」が人間のパフォーマンスをブーストしてくれるかもしれない - GIGAZINE



音楽を聴くと創造力が損なわれるという研究結果 - GIGAZINE



タイピングや呼吸などの「音」に反応して苦しんでしまう「ミソフォニア」の原因とは? - GIGAZINE



教室でホワイトノイズを流すと注意散漫な生徒の学習効果が上がるが、普段から集中できる生徒には逆効果 - GIGAZINE



仕事中にどのような音楽を聞くとパフォーマンスが向上するのか? - GIGAZINE



2021年10月29日 21時00分00秒

You can read the machine translated English article here.