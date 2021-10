2021年10月29日 11時16分 メモ

柴犬の名前を冠する暗号資産「Shiba Inu」の価格が急上昇



柴犬のインターネットミーム「Doge(ミーム)」から発祥した暗号資産・ドージコインの派生であるミームコイン「Shiba Inu」の価値が急上昇していることが報じられています。Shiba Inuの価格が一時ドージコインを抜くという「ドッグファイト」が繰り広げられたとのことです。



Dogecoin Hits Two-Month High as Shiba Inu Lags in Crypto Rankings

https://www.coindesk.com/markets/2021/10/28/dogecoin-hits-two-month-high-as-shiba-inu-lags-in-crypto-rankings/



Shiba Inu price jumps 45 percent to soar past Dogecoin

https://nypost.com/2021/10/28/shiba-inu-price-jumps-45-percent-to-soar-past-dogecoin/



ドージコインは、ソフトウェア開発者のジャクソン・パーマー氏とビリー・マーカス氏がわずか数時間で書き上げたというコードによる暗号資産。ジョークとして作られたドージコインですが、テスラのイーロン・マスク氏の発言を受けて2021年2月上旬ごろから価格が急上昇しています。



ドージコインから派生した暗号資産がShiba Inuです。Shiba Inuも基本的にはジョークとして作られたものであり、これまではほとんど実用性を持ちませんでした。しかし、CoinGecko.comによると、2021年10月24日の24時間で価格が50%上昇し、その日のうちに市場価値が11番目に高い暗号通貨となりました。Shiba Inuの人気が高まるにつれ、「投資アプリ『ロビンフッド』にShiba Inuをリストして欲しい」とする嘆願書に署名する人も急増。記事作成時点で嘆願書には39万7900人が署名しています。



キャンペーン · Kindly request of Robinhood to list Shiba Inu coin! · Change.org

https://www.change.org/p/robinhood-convince-robinhood-they-will-prosper-if-they-list-shiba-inu-coin





Shiba Inuの価格は過去7日間で180%上昇し、一時はShiba Inuの価格がドージコインを抜くという「ドッグファイト」が繰り広げられたことが報じられています。CoinMarketCapによると、Shiba Inuの総額は一時的にではあるものの420億ドル(約4兆7000億円)となり、市場で8番目の価値を持つ暗号資産になったとのこと。



ただし、Shiba Inuの価格は不安定で、過去24時間で価格は21.5%減少。記事作成時点での市場価値は10番目となっています。また28日には、Shiba Inuの所有者が資金をドージコインに移しているとみられる動きも報告されています。





なお、ドージコインの価格上昇にともない、ミームコインであるFloki Inuも1日で価格が200%以上上昇していることが報告されています。