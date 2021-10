2021年10月28日 14時15分 レビュー

Microsoftの10.5インチ2-1n-1タブレット「Surface Go 3」と海洋プラスチック再利用マウス「Microsoft Ocean Plastic Mouse」フォトレビュー



2020年発売のSurface Go 2の後継モデル「Surface Go 3」が、2021年10月5日に発売されました。小型軽量でノートPCにもタブレットにもなるこの2-1n-1タブレットのWi-Fiモデルと、海洋プラスチックを再利用して作られたというマウス「Microsoft Ocean Plastic Mouse」の外観を確認してみました。



Surface Go 3のパッケージはこんな感じ。





内容物は本体とクイックスタートガイド、安全性および保証に関する書類、電源アダプターです。





本体はこんな感じ。サイズは245mm(横)x175mm(縦)x8.3mm(厚さ)、質量は544gです。





画面上部には5.0MPのフロントカメラを内蔵。





本体両側上部にはスピーカーが配置されています。





本体天面はこんな感じ。





ディスプレイに向かって左側の位置に、電源ボタンと音量ボタンが配置されています。





本体底面。Surfaceタイプカバーポートが配置されています。





本体左側面にポート類はなし。





本体右側面には、Surface ConnectポートとUSB Type-Cポート、3.5mmヘッドホンジャックが配置されています。





本体裏面はこんな感じ。





上部には8.0MPのリアカメラが配置されています。





本体裏面にはスタンドも配置されています。スタンドを起こすには、左右両側に設けられたくぼみに指を入れて引き上げます。





こんな感じにスタンドが起き上がります。





このように本体を立てて置くことが可能。角度は無段階で調節可能です。





スタンドを限界まで開いてみるとこんな感じ。机の上に本体を置いてペンで操作するときなどには、この角度は便利そう。





スタンドの裏側はこんな感じ。





ヒンジ部分。





右側にはmicroSDカードスロットが配置されています。





本体付属の充電ケーブルはこんな感じ。定格出力電流1.6A、定格出力電圧15.0V、最大出力電力24.0Wのもので、ケーブルの長さは実測で約210cm。





接続端子はSurface Connect。





本体Surface Connectポートにあてがうだけで装着できます。





充電ケーブルを接続したところを撮影するとこんな感じ。





逆向きにも接続可能です。





続いて、Microsoft Ocean Plastic Mouseを確認します。パッケージは木材とサトウキビ繊維を素材として使用し、再生が可能だとのこと。





内容物はスタートガイドと本体。本体はシンプルな3ボタンマウスです。





サイズは実測で約6cm(横)×約10cm(縦)×約3.5cm(厚さ)。





付属の電池を含めた質量は実測で84gです。





左側面。





右側面。





後背面。





底面です。





底面には電源・Bluetooth接続ボタンが配置されています。Microsoft Ocean Plastic Mouseは、デバイスとの通信にBluetooth 5.0を使用します。





底面の電池カバーのツメをもって引っ張り上げると……





外れます。電源は単3電池1本、最長12ヶ月使用できるとのこと。





サイズ感は非常にコンパクト。目の細かい石の表面のようなザラザラとした手触りです。





クリック音は「コツコツ」といった感じの鈍い音。抵抗は強くも弱くもなくといったところですが、長時間の連打には不向きな印象です。





Surface Go 3 Wi-Fiモデルの価格は、4GB RAM・64GB eMMC仕様が税込6万5780円、8GB RAM・128GB SSD仕様が税込8万5580円で、Microsoftの購入ページから購入可能。Microsoft Ocean Plastic Mouseは記事作成時点でMicrosoftの購入ページは設けられていません。発表時の価格は24.99ドル(約2840円)で、Microsoftは「2021年10月10日からほとんどの世界市場で購入可能」と記しています。



なお、Surface Go 3 Wi-FiモデルおよびMicrosoft Ocean Plastic MouseはAmazon.co.jpでも購入可能。価格はそれぞれSurface Go 3 Wi-Fiモデルの4GB RAM・64GB eMMC仕様が税込6万659円、8GB RAM・128GB SSD仕様が税込8万4500円、Microsoft Ocean Plastic Mouseが税込3248円です。