2021年10月27日 07時00分 メモ

ウォルマートが「ビットコインATM」の試験導入を開始



世界最大の小売業であるウォルマートがアメリカ国内の数十店舗に、ビットコイン購入機能を備えた「Coinstar」のATM計200台を設置しました。



Walmart Has Quietly Begun Hosting Bitcoin ATMs

https://www.coindesk.com/business/2021/10/21/walmart-has-quietly-begun-hosting-bitcoin-atms/



Walmart (WMT) Offering Bitcoin (BTC) at Some Coinstar Kiosks - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/walmart-shoppers-can-now-buy-bitcoin-at-200-kiosks-in-its-stores



Walmart To Install 200 Bitcoin ATMs In The U.S | Benzinga

https://www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/21/10/23515818/walmart-to-install-200-bitcoin-atms-in-the-u-s



Walmart Rolls Out Installation of Bitcoin ATMs | PYMNTS.com

https://www.pymnts.com/news/bitcoin-tracker/2021/walmart-rolls-out-first-installation-of-bitcoin-atms/



CoinsterのATMは投入した硬貨を紙幣やギフトカードに交換できるというサービスをサービスを提供しています。さらに、今回新たにウォルマートに設置されたものは「投入した紙幣をビットコインの引き換えコードが記載された紙の交換券を受け取る」という機能を備えた機種。ビットコイン購入時には4%の取引手数料と7%の現金交換手数料がかかるほか、購入したビットコイン引き換えコードを使用するには、暗号資産決済会社のCoinmeのアカウントを開設して本人確認手続きを済ませる必要があるとのこと。



このATMで実際にビットコインを購入している画像が以下。ビットコイン購入時に受け付けるのは紙幣のみで、硬貨は不可。画面には投入額に加えて、手数料や実際に購入されるビットコインの額が明記されています。





ウォルマートがスタートしたのはビットコインATMの試験導入であり、今回設置されたと報じられた端末数は200台のみでしたが、今後アメリカ国内の店舗に計8000台を設置する予定とのこと。



この一件について詳しく報じた暗号資産専門ニュースサイトのCoinDeskが関係者から得たという情報によると、「暗号資産通貨のライトコインがウォルマートの支払いに使えるようになる」というデマが2021年9月に出回ったため、今回ウォルマートはビットコインATMを設置したという公式発表を見送ったとのこと。



「ウォルマートで暗号資産のLitecoinが使えるようになる」というデマでLitecoinの価格が急騰 - GIGAZINE





この一件についてコメントを求めたCoinDeskに対し、ウォルマートのコミュニケーション・ディレクターであるモリー・ブレークマン氏は「CoinstarはCoinmeとの提携により、顧客が現金を使ってビットコインを購入できるパイロットプログラムを開始しました。全米のウォルマート店舗内に設置された200台のCoinstar端末がこのパイロットプログラムに使われます」と回答しました。



CoinDeskは「2021年10月12日にペンシルベニアにあるウォルマートの店舗で実際にビットコインを購入できた」と報じていますが、この際に用いられたビットコインATMがいつ設置されたのかについては言及しませんでした。