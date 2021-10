2021年10月27日 14時00分 ネットサービス

「どの職業同士が結婚する率が高いのか?」が一目で分かるウェブサイト「Jobs that Marry Together the Most」



結婚の形は人それぞれといっても、お互いの仕事が夜勤/日勤だったりすると、すれ違いが多くなって結婚に至らないかもしれません。「Jobs that Marry Together the Most」は統計データをもとに、「どの職業同士が結婚する率が高いのか?」を教えてくれるウェブサイトです。



Jobs that Marry Together the Most | FlowingData

https://flowingdata.com/2021/05/26/jobs-that-marry-together/



Jobs that Marry Together the Mostは、上側の検索欄に入力された職業の「結婚相手の割合」が、下側のグラフに表示されるという仕組み。どの職業同士が結婚しているのかに関するデータは、アメリカの国勢調査局が実施している「American Community Survey」という国民調査の2018~19年の結果をもとにしています。





検索欄にはデフォルトでランダムな職業名が入力されています。今回入力されていたのは、Elementary and middle school teachers(小学校および中学校教師)で、その結婚相手は同業のElementary and middle school teachersがぶっちぎりの約10%。2位のOther managers(その他経営者)の約4%に続く3位にはSecondary school teachers(高校教師)の約2%となっており、教師の結婚相手は教師が多い様子。





別の職業を調べたい場合は、検索欄に職業名を入力するか「see a random occupation(ランダムな職業名を調べてみる)」の部分をクリックします。





Driver/sales workers and truck drivers(配送・運送業)の結婚相手が以下で、Secretaries and administrative assistants, except legal, medical, and executive(一般秘書および事務補助)が4%強、同業のDriver/sales workers and truck driversが4%弱、Registered nurses(正看護師)がほぼ同率の4%弱、Customer service representatives(カスタマーサービス担当者)が約3%。





Disc jockeys, except radio(ラジオ以外のDJ)の結婚相手は、Preschool and kindergarten teachers(保育士および幼稚園教諭)が約9%、Personal care and service workers, all other(介護士)が8%強、Elementary and middle school teachers(小学校および中学校教師)が8%弱。





Software developers(ソフトウェア開発者)は12%が同業と結婚する模様。





写真家の結婚相手はOther Managers(その他経営者)が約5%、同業が5%弱、Elementary and middle school teachers(小学校および中学校教師)が3%弱。





Police officers(警察官)の結婚相手はRegistered nurses(正看護師)が7%強、Elementary and middle school teachers(小学校および中学校教師)が7%弱、同業が5%強。





Registered nurses(正看護師)の結婚相手は同業が約6%、Other Managers(その他経営者)が約4%、Driver/sales workers and truck drivers(配送・運送業)が約3%。





Physicians(医師)の結婚相手はなんと22%弱が同業でした。