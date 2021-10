マルウェアに固有の電磁波を検出して攻撃を防ぐシステム「Tempest」が開発される

2020年1月に、イラン軍がウクライナの民間航空機を軍用機と誤認して撃墜する 事件 が発生しました。電気情報工学の専門誌・ IEEE Spectrum は、自動化された兵器のシステムに悪意のある変更が加えられた場合、同様の事件が引き起こされる可能性があると指摘しています。このような状況を防ぐべく、 アメリカ国防高等研究計画局(DARPA) はハードウェアに対するトロイの木馬による攻撃防止プロジェクト「SHEATH(Safeguards against Hidden Effects and Anomalous Trojans in Hardware)」を展開。その結果、ハードウェアから発せられる電磁波をスキャンして悪意のある変更を検知するAIシステム「 Tempest 」が開発されました。 以下の4つの画像は検出対象のハードウェアから発せられる電磁波のスペクトラムを示しており、右上の「Clean Application」は通常のハードウェア、「V1~V3」は悪意ある変更を加えられたハードウェアのものです。Tempestはこのような「悪意ある変更を加えられたハードウェアに特有の電磁波」を検出できるように学習されており、その検出精度は98.87%とされています。

運転が自動化された航空機や自動車には「攻撃者に悪意のある変更を加えられた場合、重大な事故につながる」というリスクが存在します。そんな「悪意のある変更」をハードウェアから発せられる電磁波をスキャンして検知するシステムが開発されました。 System Sniffs Out Trojans in Electromagnetic Emissions https://spectrum.ieee.org/hardware-trojan/

・関連記事

ハッカーが探し求めてきた伝説の聖杯と言われる「Pegasus」の標的となった9人が特定へ、どんな人物だったのか? - GIGAZINE



Microsoft Exchange ServerのハッキングでFBIに「ハッキングされたアメリカ全土のコンピューターにアクセスすること」が認められる - GIGAZINE



中国政府とつながるハッカー集団が日本企業を標的に大規模なハッキング攻撃を仕掛けているとの報告 - GIGAZINE



アメリカが外国へのハッキングツール輸出を規制、猛威を振るったスパイソフト「Pegasus」の拡散防止も - GIGAZINE



「ハッキング不可能なコンピューター」の実現につながる秒間20回も自己のコードを暗号化する新しいマイクロアーキテクチャ「Morpheus」 - GIGAZINE



学校区を丸ごとハッキングし6つの高校に「釣り動画」を流した元高校生ハッカーが当時の経緯を全公開 - GIGAZINE



ロシアのサイバー犯罪フォーラム最大手が続々ハッキングされる、「サイバー犯罪者つぶし」が活性化か - GIGAZINE

2021年10月27日 23時00分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.