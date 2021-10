リリースから20周年を迎えたWindows XPは今もなおほそぼそと使い続けられている

・関連記事

Windows XPのデスクトップをWebベースで再現した「WinXP」 - GIGAZINE



Windows 7が依然としてデスクトップOSのシェアで20%以上を占めておりWindows XPも根強く生き残っている - GIGAZINE



無料&インストール不要でWindows XP風のスタートメニューをクリック一発で起動可能な「Spencer」 - GIGAZINE



2019年になっても3分の1の企業がWindows XPを使い続けているという現実 - GIGAZINE



Windows XPで姿を消したカスタマイズツール「PowerToys」が復活する - GIGAZINE



GitHubがWindows XP風の外観に変わるChrome用アドオン「Github XP」 - GIGAZINE

2021年10月26日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.