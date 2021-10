爽やかな甘さのマスカットとふわっと香る紅茶の組み合わせがぜいたくな「午後の紅茶 マスカットティーソーダ」を飲んでみた

・関連記事

キリン「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」は定番テイストにレモンエキスが加わった爽やか&スッキリな後味 - GIGAZINE



「午後の紅茶 アールグレイミルクティー」試飲レビュー、甘さ控えめ&本格的というアールグレイ感がどんなものなのか確かめてみた - GIGAZINE



午後の紅茶がリニューアルしたので新旧飲み比べて何が変わったのかを確かめてみた - GIGAZINE



お店レベルの「ヘーゼルナッツラテ」が牛乳と混ぜるだけで即飲める「ボス カフェベース ヘーゼルナッツラテ」試食レビュー - GIGAZINE



薄くスライスされた3種のチョコを溶かしながら飲む「リンツ メルティ ホットショコラドリンク」は濃厚チョコドリンクとスライスチョコの口溶けを同時に楽しめる一品 - GIGAZINE



「史上最強のライダー」の名を冠したエナジードリンク「モンスターロッシ」はかんきつ系の爽やかな酸味とスッキリした甘みが特徴 - GIGAZINE



紅茶なのにフルーツジュースのように爽やかな飲み心地の「クラフトボス フルーツティー」試飲レビュー - GIGAZINE



2021年10月26日 21時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

