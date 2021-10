2021年10月26日 11時15分 ネットサービス

Facebookは高齢化が激しく危機的状況であるという内部調査結果が新たに判明



「Facebookは10代の少年少女にとって有害である」という調査結果をFacebookが認識しつつも非公開にしていたことを、2021年9月にウォール・ストリート・ジャーナルが明らかにし、大きな注目を集めました。このニュースはFacebook元従業員のFrances Haugen氏による告発と内部資料をソースにしていることが後に明らかになりましたが、新たに、Facebookが若者からの人気を急速に失っていることを示す調査結果の存在が明るみにでました。



2021年3月に報告されたFacebookの内部調査により明らかになったデータは以下の通り。左から「ユーザーコンテンツ生成率」「毎日のアクティブユーザー数あたりのFacebookの消費時間」「毎日のアクティブユーザー数あたりのメッセージ送信数」となっており、いずれも前年からの変化を示します。ピンクが13~17歳、オレンジが18~27歳、水色が30歳以上を示しており、特にピンク色のグラフが前年比での減少が顕著です。





内部調査では、以下のことも報告されました。



・若い人がFacebookに費やす時間が短くなっている

・10代の新規登録者は少なくなっている

・新しく作られる10代のアカウントの多くは複数アカウントの1つである

・年齢を問わず、投稿そのものが少なくなっている

・詳細を調査しても、このような減少の原因や、このような傾向を変えることができなかった理由は不明である



一方、Instagramは10代にも人気であることから、FacebookはInstagramを利用して若年ユーザー層の強化を考えていた模様。すでに凍結が発表された「子ども向けInstagram」もここから生まれたアイデアのようです。



Facebookがユーザーの年齢層にこだわるのは、Facebookがターゲティング広告による広告収入に依存しているため。ユーザー数が多く、さまざまな年齢層が存在するほど、広告主はターゲティングが容易になります。このためユーザー数やユーザー層といったデータは投資家にとっても重要になるのですが、Facebookは10代のユーザー数やユーザーによるサービス使用量の減少を投資家に開示しなかったため、この点がアメリカの証券法に違反しているものとみられています。Facebookの株価は「将来的な広告の成長」に基づいているものであるためです。



なお、2021年10月25日付けでFacebookの第3四半期決算報告書が公開されました。第3四半期の売上高は前年比で35%増加し290億1000万ドル(約3兆3000億円)となり、純利益は前年同期の78億ドル(約8900億円)から17%増加して92億ドル(約1兆円)になりました。ただアナリストの予測した売上高は295.7億ドル(約3兆4000億円)だったため、予想以上に成長が鈍化しているとみられています。またFacebookは仮想空間「メタバース」の開発に注力しており、2021年第4四半期からはFacebookの拡張現実(AR)・仮想現実(VR)研究部門である「Facebook Reality Labs(FRL)」の収益を独立したセグメントで公開することについても、Facebookは発表しています。



内部文書からは、若年層のユーザー減少という事実にとどまらず、VIPユーザーはモデレーション監視外だったことや、国会議事堂の暴動に関する情報をコントロールするツールがFacebookに存在しなかったことも明らかになっています。Facebookは独占禁止法違反の訴訟にも直面しており、今回明らかになった調査結果は、独禁法訴訟にも影響するものとみられています。