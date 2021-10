バナナ色の巨大ナマズが釣り上げられる

「 悪魔のような形相の深海魚 」や「 顔のない魚 」など、地球には奇妙な魚類が多数生息しています。新たに、釣り人のマーティン・グラッツ氏がオランダで「 巨大なバナナ色のナマズ 」を釣り上げたことが話題になっています。 Fisherman Boats Beautiful Yellow Catfish | Field & Stream https://www.fieldandstream.com/fishing/german-angler-catches-mandarin-catfish/ Extremely rare, bright-yellow catfish caught in the Netherlands | Live Science https://www.livescience.com/giant-yellow-catfish-leucism 今回グラッツ氏が釣り上げたのは、ヨーロッパの河川を中心に生息している ヨーロッパオオナマズ です。ヨーロッパオオナマズは体長2.7m、体重130kgという巨大な個体も 確認 されている大型の淡水魚で、一般的な個体は、背側が黒味がかった緑色に黄色い斑点が見られ、腹側は白色か薄い黄色であることが知られています。

2021年10月25日 12時30分00秒 in 生き物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.