ヤフオクに60万円でNVIDIAの未発表マイニング専用ボード「CMP 170HX」と思われる製品が出品される

近年の暗号資産マイニング需要によるグラフィックボードの品薄を解決するべく、NVIDIAはビデオ出力機能を搭載しない マイニング専用プロセッサ「CMP」を展開 しています。そんなCMPの上位機種と思われる「 CMP 170HX 」を搭載したとされる未発表の製品が、ヤフオク!や海外のネットショップに登場しました。 ヤフオク! - CMP170HX マイニング専用 ビデオボード https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v1011181256 Nvidia's Ampere Cryptomining Monster GPU Goes on Sale for $4,300 | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/nvidia-ampere-cryptomining-monster-gpu-sale-4300-dollars 近年、半導体不足やマイニング需要を受けてグラフィックボードの品薄状態が続いています。この状況を緩和するべく、NVIDIAは2021年2月にマイニング特化プロセッサ「CMP」を発表しました。しかし、記事作成時点では CMPの製品ページ には「30HX」「40HX」「50HX」「90HX」の4種類が記載されているだけで、「170HX」という名前のプロセッサに関する情報は記載されていません。

・関連記事

NVIDIAがマイニング向けプロセッサ「CMP」を発表&「RTX 3060」のマイニング機能を制限 - GIGAZINE



NVIDIAがゲーマー向けにマイニング性能を制限したGeForce RTX 3080/3070/3060 Tiを発表 - GIGAZINE



仮想通貨相場の高騰でゲーマーはグラフィックボード入手がますます困難に - GIGAZINE



ゲームボーイでビットコインをマイニングする猛者が登場、単3電池4本で採掘可能 - GIGAZINE

2021年10月25日 10時54分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.