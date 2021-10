入社直後の新入社員同士が関係を築くことで得られるメリットとは？

Bonds between new hires lead to early success https://phys.org/news/2021-10-bonds-hires-early-success.html ミネソタ大学カールソン経営大学院の研究チームは、「新入社員と上司」ではなく「新入社員同士」の関係が入社後のパフォーマンスや離職率に及ぼす影響を調べるため、 フォーチュン・グローバル500 にランクインしている韓国の大企業に入社した189人の新入社員を対象に研究を行いました。 この研究では、入社前のオリエンテーションから入社4カ月後にかけて、部署内や部署を越えた新入社員同士のつながりがどれほどあったのかを調査しました。また、回答結果をその後3年間の職務遂行記録や離職記録と照合し、どのような関連が見られるのかを分析したとのこと。

学校を卒業して会社に入ると環境や人間関係が大きく変化するため、順応に苦労した経験がある人も多いはず。新たな研究では、入社してすぐに同期と関係を築いた新入社員は、仕事を習得するスピードが速く離職率も低いことが示されました。 Rookies connected: Interpersonal relationships among newcomers, newcomer adjustment processes, and socialization outcomes. https://psycnet.apa.org/buy/2021-45250-001

2021年10月24日 18時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

