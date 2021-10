2021年10月22日 16時00分 ネットサービス

「独身の日」セールで超人気ストリーマーの「口紅王子」が1日で2000億円以上の商品を売りさばく、消費者爆増でシステム故障も



中国では「1」の数字が重なる11月11日は「光棍節(独身の日)」と呼ばれ、EC大手のアリババは光棍節に向けて10月からさまざまなセールを行っています。そんな中、アリババ傘下のオンラインショッピングモール・淘宝網(タオバオ)の配信プラットフォームで、「口紅王子」と呼ばれる超人気ストリーマーがたった1日で120億元(約2140億円)もの商品を売りさばいたと報じられました。



Start of China’s Singles’ Day Season Sees Billions Spent on Livestream Sales - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/china-s-lipstick-brother-livestream-has-record-2-billion-day



光棍節は大学生たちのジョークに端を発するイベントとされており、独身者たちがパーティーを開いたり贈り物を渡したりする日だったとのこと。そこに目を付けたアリババなど中国のECサイトは11月11日に合わせて大規模なセールを実施するようになり、2020年には7兆9000億円の売り上げを記録したことが報じられています。



2021年の光棍節のセール初日である10月20日、タオバオの販促用配信プラットフォーム「淘宝直播(タオバオライブ)」に、超人気販促ストリーマーである「李佳琦(口紅王子)」が登場しました。タオバオライブではさまざまなストリーマーがライブ配信で商品を紹介しており、消費者はライブ配信で商品について詳しく見たり、コメントでストリーマーに質問したりして、気に入った商品を購入することができる仕組みです。



李佳琦氏はタオバオライブの販促ストリーマーであり、ロレアルで接客を行う美容アドバイザーだった経歴を持つ人物。コスメに関する豊富な知識やわかりやすいトーク、男性でありながら自ら口紅を塗ってみせるパフォーマンスなどが人気を博し、口紅王子というあだ名で呼ばれています。



光棍節セールの初日にタオバオライブで販促ライブ配信を行った口紅王子は12時間にわたる「配信マラソン」を行い、実に2億5000万回もの視聴回数を記録したとのこと。ECサイトの商取引データを分析するTaosj.comがまとめた予備データによると、1日の売り上げは120億元に達したと報じられています。李氏は「普段は1日2000万回の視聴回数ですが、今日は2億5000万回もありました。女の子たち、どこから来たの?」と新浪微博に投稿しました。





また、同じ10月20日にタオバオライブで配信を行った販促ストリーマーの「薇婭」は14時間の配信マラソンで80億元(約1400億円)を売り上げた他、「雪梨」は12億元(約210億円)の商品を売ったそうです。市場調査会社・Kantar Worldpanelのグローバルマネージャーを務めるJason Yu氏は、「消費意欲は非常に盛り上がっています。一流のライブ配信者は市場でさらに注目されています」と述べました。



そんな熱狂的な爆買いが行われた10月20日の夜には、タオバオで20分にわたりシステム故障が発生しました。タオバオの発表によると、これはセールが始まってプラットフォームへ詰めかけた「熱狂的な」消費者が生成した大量のトラフィックによるものだとのことです。



Alibaba’s Taobao runs into 20-minute system breakdown as presales for Singles’ Day festival kick off | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3153151/alibabas-taobao-runs-20-minute-system-breakdown-presales-singles-day