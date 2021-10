2021年10月21日 21時00分 メモ

アダルトムービーが天気予報番組の中でうっかり流れてしまう放送事故が発生



アメリカ・ワシントン州のテレビ局・KREMが「天気予報の放送中にアダルトムービーを映し出してしまう」という放送事故を起こしました。この放送事故は大きな話題を呼び、警察による捜査が始まる事態に発展しています。



問題の放送事故は、2021年10月17日(日)の午後6時30分頃に放送された天気予報の中で発生しました。実際に放送されてしまった映像は、以下のリンク先に埋め込まれたムービーから確認可能です。なお、問題のシーンにはモザイク処理が施されていないので閲覧には注意してください。



アナウンサーが「今週末は太陽が出て温かく素晴らしい天気でした。今後の天気はどうなるでしょう」と天気予報担当のミッシェル・ボス氏に呼びかけると……





画面の右側にボス氏が登場します。ボス氏の右側のモニターには気温が記されたワシントン州周辺の地図が表示されていますが、左側に配置されたモニターにはアダルトビデオのワンシーンと思われる映像が表示されてしまっています。





天気予報を進めるボス氏。その後方ではアダルトビデオが再生され続けています。





十数秒間アダルトビデオを含む映像が放送された後、気温予想図が全画面表示されました。ボス氏は何事もなかった様子で天気の解説を続けています。





その後、映像は広域天気予報に切り替わり、アダルトビデオが再度放送されることはなかったとのこと。



KREMは午後11時から放送した自社のニュース番組の中で視聴者に対して「不適切なビデオの放送」を謝罪し、テレビ関連ニュースサイト・TVSpyに対して「このような事故が二度と発生しないように、入念に取り組んでいます」とコメントしました。





一方、問題の映像が放送された地域の一つであるスポケーンの警察署は、放送事故に関する住民からの相談電話を複数受けたとする公式声明を発表。警察はアダルトビデオが放送されるに至った経緯を調査中とのことですが、発表時点では原因は明らかになっていません。



なお、アメリカの放送通信事業の規制監督を行っている連邦通信委員会は、過去に「アダルトビデオを3秒間放送したバージニア州のテレビ局」に対して32万5000ドル(約3700万円)の罰金を科しており、今回の放送事故に対しても重い処罰が下される可能性があります。