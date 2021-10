Twitterがチャットアプリ「Sphere」を買収、Sphereの強みを生かして関心のあるツイートが見つけやすくなる可能性

2021年10月21日 14時00分 ネットサービス

2021年10月21日に、Twitterがグループチャットアプリの「Sphere」を買収したことが発表されました。Sphereには、より関連性の高いメッセージを強調したり、感謝の気持ちを表現するオリジナルのスタンプを作成したりする機能があることから、これらがTwitterにも導入される可能性があると報じられています。



イギリス・ロンドンを拠点とするSphereは、弱冠17歳でニュースアプリ「Summly」を開発し3000万ドル(約34億円)でYahooに売却したことで知られるニック・ダロイシオ氏と、ソフトウェアエンジニアのトマス・ハルガス氏が共同で立ち上げたグループチャットアプリです。





Sphereは10月21日に公式ブログを更新し、Twitterに買収されたことを発表しました。公式ブログによると、Sphereは古いメッセージやユーザーとの関連性が低いメッセージをフィードから非表示にして関心のあるメッセージを強調する「Zen Flow」や、感謝を表すアイコンを作成できる「Appreciations」を主な機能としているとのこと。



以下は、「Appreciations」を発表した際のSphereのツイートです。感謝用スタンプのプリセットが用意されているほか、好きな単語や絵文字を組み合わせてオリジナルの感謝用スタンプを作る機能もあるそうです。





これらの機能について、ソーシャルメディア専門のニュースサイト・Social Media Todayは「ほとんどのTwitterユーザーが、既にフォロー機能を介して独自のコミュニティを作っていることを考えると、特定のトピックを強調させる機能の実用的な価値は限られます。加えて、ツイートを特定のコミュニティ限定にすると、ツイートがリーチする範囲やエンゲージメントが減るおそれもあるので、ユーザーからするとあまり魅力的ではないかもしれません」と分析して、SphereとTwitterの親和性は高くないとの見方を示しました。



その一方で、Social Media Todayは「Twitterにとって特に価値があるのは、ディスカッションに関する機能です。関心があるコンテンツをユーザーに紹介するハイライトアルゴリズムや、感謝の気持ちを表すツールは、Twitterのコミュニティを改善し、Twitterをより魅力的な空間にすることに役立つかもしれません」と述べて、今回の買収がTwitterをより便利にする機能の開発につながる可能性もあると指摘しています。



TwitterによるSphere買収に伴い、Sphereは新しいユーザーグループの受け入れを停止し、11月中にはアプリの運営も終了します。その後は、Sphereの共同設立者であるダロイシオ氏とハルガス氏を含む約20人のチームがTwitterに加わり、コミュニティやダイレクトメッセージ、クリエイター支援関連の機能の開発に携わる予定とのことです。