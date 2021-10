セグウェイの最新モデルを水鉄砲装備の電動ゴーカートに変身させられる「Mecha Kit」が登場

電動立ち乗り二輪車で有名な セグウェイ が、最新の立ち乗り二輪車である「 Ninebot S 」シリーズを水鉄砲を装備した電動ゴーカートに変身させられる「 Mecha Kit 」をリリースしています。 Segway’s ‘Mecha Kit’ turns your transporter into a rolling turret - The Verge https://www.theverge.com/22737058/segway-mecha-kit-rolling-water-gun-turret これがMecha Kit。左右にあるジョイスティックで操作し、手元のトリガーを引けば水でできたおもちゃの弾丸を発射することが可能。

・関連記事

絶対コケないパーソナルモビリティ「セグウェイ」をゴーカートに改装させるキットが発売される予定 - GIGAZINE



体を傾けるだけでスイスイ移動可能な未来の乗り物「セグウェイ」が生産終了へ - GIGAZINE



セグウェイの技術を生かした二輪走行パーソナルロボット「Loomo」 - GIGAZINE



電動二輪車セグウェイを乗りこなすフクロウが見つかる - GIGAZINE



「制御不能になったセグウェイ」とそれを止めるために立ちあがった男の戦いを記録したムービー - GIGAZINE



2021年10月21日 11時14分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.