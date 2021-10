2021年10月20日 19時00分 生き物

「カメラに襲いかかる直前のグリズリー」を撮影した写真がロンドン自然史博物館の写真コンテストで入賞



「ヘラジカの死骸の近くに仕掛けられたカメラを攻撃する直前のグリズリー(ハイイログマ)」を撮影した写真が、ロンドン自然史博物館が主催する2021年度の「Wildlife Photographer of the Year(野生動物写真家大賞)」で入賞しました。



Grizzly leftovers | Wildlife Photographer of the Year | Natural History Museum

https://www.nhm.ac.uk/wpy/gallery/2021-grizzly-leftovers



Hungry grizzly bear photo-bombs camera trap in award-winning photo | Live Science

https://www.livescience.com/grizzly-bear-attacks-camera



野生動物写真家大賞は2021年度で57回目を迎える歴史ある賞で、2021年度はプロとアマチュアを含めて全世界から5万件ものエントリーがあったとのこと。全エントリーのうち100点が入賞作としてロンドン自然史博物館で展示されることとなり、2021年10月15日から一般入場を受け付けています。





そんな2021年度の入賞作の中に、アメリカ・モンタナ州を拠点として活動する写真家のZack Clothier氏が撮影した「Grizzly leftovers(ハイイログマの食べ残し)」という写真が選ばれました。



以下の写真が「Grizzly leftovers」です。地面に近い位置で撮影された写真の中央には、骨と毛皮だけになったヘラジカの死骸が写っており、画面右上にカメラをのぞきこむハイイログマの迫力満点の顔が見えます。また、顔の下には恐ろしいかぎ爪も写りこんでおり、野生の脅威がまざまざと感じられます。写真をクリックするとさらに大きなサイズの写真を見ることが可能です。



by Zack Clothier



Clothier氏は2019年から2020年にかけての冬に、自宅近くの森でヘラジカの死骸を見つけたとのこと。そして、死骸に集まってくる野生動物が撮影できることを期待して、動物の動きを検出してシャッターを切る赤外線センサーを備えたカメラをケースに入れ、三脚にセットして2カ月間放置したそうです。



春になってカメラを回収しようとしたClothier氏は、ヘラジカの死骸に通じる道にクマの足跡が残っていることに気付きました。森の道を監視するために設置した別のカメラをチェックしたところ、ちょうどその日の朝にオスのハイイログマが死骸へ通じる道を歩いている様子が写っていたとのこと。「私はしばらくその場にとどまって音を鳴らして、死骸の近くにいるかもしれない何か、特にクマを追い払いました」と、Clothier氏は述べています。



そしてClothier氏が慎重にカメラの下へ向かったところ、そこには木の根元でひしゃげたカメラケースと、カメラ本体と引き離されて捨てられた三脚が転がっていたとのこと。カメラケースにはハイイログマのかぎ爪で付けられた傷がありましたが、幸いにもカメラ本体から写真を取り出すことができ、その中にカメラを攻撃する直前のハイイログマの姿が収められていました。



ハイイログマは自分が見つけた死骸を守ろうとする場合があり、動きを検出して写真を撮影したカメラのシャッター音がハイイログマを驚かせたため、カメラを攻撃した可能性があるとのこと。「私はこの写真が本当に好きです。これは間違いなくユニークなものです」と、Clothier氏は述べました。



なお、野生動物写真家大賞の大賞に選ばれたのは、フランスの写真家であるLaurent Ballesta氏が撮影した「Creation(創造)」という写真でした。これは、フランス領ポリネシアのファカラヴァ環礁の海中で、マダラハタが放出した精子と卵子が雲のように渦巻いている様子を撮影したものです。



Wildlife Photographer of the Year: life and death in an underwater world | Natural History Museum

https://www.nhm.ac.uk/discover/wildlife-photographer-of-the-year-life-and-death-underwater.html





ロンドン自然史博物館は2021年10月18日~12月9日にかけて、2022年度の野生動物写真家大賞へのエントリーを世界中から受け付けているとのことです。



Enter the competition | Wildlife Photographer of the Year | Natural History Museum

https://www.nhm.ac.uk/wpy/competition/enter-the-competition