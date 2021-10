無料で超簡単に小説をかなり細かく推敲してくれるソフト「Novel Supporter」の最新機能「時系列ごとの文章分析」を使ってみた

・関連記事

頭の中の考えを会話形式で展開させ、アイデア出しやストーリー作りに便利なアプリ「ひとり会議」レビュー - GIGAZINE



無料で文章やコードを校正できる「textlint」にブラウザ拡張機能「textlint editor」が登場したので使ってみた - GIGAZINE



一度に140文字ずつTwitter感覚でどんどん文章が書ける「文は書けぬが呟ける」 - GIGAZINE



AIがどんな文章でも3行に要約してくれる「ELYZA DIGEST」を使ってみた - GIGAZINE



とにかく文章を書きまくる人のための快適な機能が詰め込まれたデジタルメモ「ポメラ DM30」レビュー - GIGAZINE



「文章の優劣を自動判定するソフト」の無能さを証明する自動文書作成ソフトをMIT教授が開発 - GIGAZINE



2021年10月20日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.