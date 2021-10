2021年10月19日 06時00分 セキュリティ

地下鉄の運賃を「カメラを見るだけ」で支払える顔認証決済システムが登場、「政府による監視が強化される」との批判も



ロシアの首都・モスクワで、「カメラを見るだけ」で運賃支払いが行える顔認証決済システムが240以上の地下鉄駅に導入されました。当局は、これほどの規模で顔認証決済システムを導入したのは世界初だとアピールしていますが、政府が監視ツールとして顔認識カメラを使うことを懸念する声も上がっています。



Moscow Metro Introduces ‘World’s First’ Pay-by-Face System - The Moscow Times

https://www.themoscowtimes.com/2021/10/15/moscow-metro-introduces-worlds-first-pay-by-face-system-a75300



Privacy fears as Moscow metro rolls out facial recognition pay system | Russia | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/15/privacy-fears-moscow-metro-rolls-out-facial-recognition-pay-system



Moscow adds facial recognition payment system to more than 240 metro stations - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/15/22728667/russia-face-pay-system-moscow-metro-privacy



モスクワ地下鉄は2021年10月15日、「Face Pay」という顔認証決済システムを240以上の地下鉄駅で導入しました。モスクワ市長のSergey Sobyanin氏は、「これで全ての乗客は、スマートフォンや電車・銀行カードを取り出さなくても運賃を支払うことができるようになります」とツイートしました。





Face Payを利用するには、モスクワ地下鉄のモバイルアプリを通じて顔写真や銀行のカード情報を事前登録する必要があります。登録済みのユーザーは改札口にあるカメラに顔を向けるだけで、自動で運賃の決済が完了するとのこと。





モスクワの交通担当副市長であるMaxim Liksutov氏は、スマートフォンやその他の表面に触れることなく決済できるFace Payは、ワクチン接種が進まず新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が続くロシアにおいて意義があると主張。モスクワ当局は今後2~3年で乗客の10~15%がFace Payを利用するようになると予想しており、行列や待ち時間が減ることを期待しているとのこと。



その一方で活動家らは、Face Payにはプライバシーの面で懸念があると指摘しています。デジタルの権利保護をサポートするロシアのNGO・Roskomsvobodaの創設者であるStanislav Shakirov氏は、「これはロシアが国民の管理を押し進めようとする、新しい危険な一歩です。このアプリケーションが実際にどのように機能するのかについて、完全な透明性を確保する必要があります」と述べています。



既にモスクワでは、容疑者を特定するという名目で17万5000台以上の監視カメラネットワークによる顔認識システムが展開されています。Shakirov氏は「私たちは、顔認識システムをマスターした中国のような権威主義国家に近づいています。モスクワ地下鉄は政府機関であり、全てのデータが法執行機関の手に渡る可能性があります」と主張しました。