「片頭痛がよく起きる人は糖尿病になりにくい」という謎の原因が判明、糖尿病予防や治療法の研究に役立つ可能性も

断続的な頭痛に見舞われる 片頭痛 と、すい臓の機能の低下が原因となって引き起こされる 2型糖尿病 との間には、一見すると何の関係もないように思えます。しかし、頭痛を引き起こす原因となる物質がすい臓に及ぼす作用を調べた研究により、2つの症状の関係性が明らかになりました。この発見は、糖尿病の予防や治療法に関する研究に応用できるのではないかと期待されています。 How migraines protect against diabetes - American Chemical Society https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2021/august/how-migraines-protect-against-diabetes.html これまでの 研究 により、片頭痛は若い女性に多いことや、女性の場合閉経後には片頭痛のリスクが下がることなど分かっています。また、フランス人女性7万4247人を10年間にわたり追跡調査した2018年の 研究 では、片頭痛がよく起きる人はそうでない人に比べて、2型糖尿病のリスクが低いことも明らかになりました。しかし、片頭痛と2型糖尿病との間にどんなメカニズムがあるのかは分かっていませんでした。

2021年10月17日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

