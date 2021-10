2021年10月15日 12時24分 乗り物

行き止まりの道路に多数のWaymo車両が突っ込んできてUターンしていくという報告



サンフランシスコの閑静な住宅街の一角で、行き止まりになっている道路にWaymoの自動運転車がやってきては折り返していくという現象が多発しています。住民によれば、多いと5分に1台ものペースでやってくるとのことです。



WayMo Cars Taking Over Quiet SF Dead End Street - YouTube





CBN San Franciscoが現地で撮影した、15thアベニューを走ってきたWaymoの車両。





正面は行き止まり(車両通行止め)なので、切り返しを行い……





来た道をそのまま戻っていきました。





この場所ではWaymoの折り返しはよく見られるものだそうで、複数のWaymoがすれ違うことも。





折り返しを待つ複数のWaymo。





問題が発生しているのはこの交差点。北側には展望台や高級アパートがあり、一般車両は進入禁止となっています。また、進入禁止箇所の手前にある東西の通り・レイクストリートはサンフランシスコ市が定める「Slow Street」という歩行者天国になっているため、この方向に突っ込んできた車両は行き場をなくして戻っていくしかないというわけです。





Waymoの広報担当者は「我々はサンフランシスコの動的な道路規制に絶えず適応しています」と説明し、Waymoに限らずすべての車両が求められる規制に従ったものであることを述べました。