2021年10月14日 14時00分 乗り物

「スタートレック」のカーク船長を演じたウィリアム・シャトナー氏が有人宇宙飛行を達成



「スタートレック:宇宙大作戦」のカーク船長を演じたウィリアム・シャトナー氏が宇宙に旅立ち、無事に帰還しました。



Blue Origin | Blue Origin successfully and safely completes second human flight to space and back

https://www.blueorigin.com/news/new-shepard-ns-18-mission-updates



シャトナー氏は宇宙開発企業「Blue Origin」の2度目の有人宇宙飛行ミッション「NS-18」に参加し、2021年10月13日に宇宙へと飛び立ちました。以下の写真はNS-18に参加した4人の民間人で、左から順にクリス・ボシュイゼン氏、シャトナー氏、オードリー・パワーズ氏、グレン・デ・ブリーズ氏です。





シャトナー氏が参加した宇宙飛行ミッションの一部始終は、以下のムービーで確認できます。



Replay: New Shepard Mission NS-18 Webcast - YouTube





Blue Originが開発した着陸可能ロケット「New Shepard」が発射台で離陸を待っています。





発射台に到着したシャトナー氏を含む4人の乗組員たち。乗組員たちを輸送する自動車の運転は、Amazonの元CEOでBlue Originの設立者であるジェフ・ベゾス氏が担当したとのこと。





ロケットの搭乗口へ続く長い階段を登り……





ロケットへ乗り込みます。





そして、2021年10月13日14時49分(協定世界時)にロケットが発射され……





宇宙へ向かってグングン上昇。





発射から2分35秒後には高度22万9956フィート(約7万メートル)に到達。この高度から船内は無重力状態になったとのこと。





以下のツイートでは、シャトナー氏たちが無重力空間で体や物が浮くのを楽しんだり、窓から地球の姿を確認したりする様子を確認できます。





その後、乗組員カプセルを切り離したNew Shepardの推進モジュールが地球へ帰還。





角度や位置を調節して……





推進モジュールが着陸に成功。





続いて、パラシュートを開いた乗組員カプセルが上空からゆっくりと降下してきます。





そして離陸から約10分が経過した時点で……





乗組員カプセルも着陸に成功しました。





安全確認の後、地球の大地へ再び降り立つシャトナー氏を地球で待機していたベゾス氏が迎えます。





シャトナー氏は今回の飛行についてベゾス氏に「あなたが私に与えてくれたのは、私が想像できる最も深い経験です。私は今、並外れた感動に満ちています」と語っています。また、地球の大気圏へ再突入する際の衝撃について「それはシミュレーターのようなものではありませんでした。全てがはるかに強力でした」と感想を述べています。





また、Blue Originのボブ・スミスCEOはミッションの成功後に「私たちにとってウィリアム・シャトナー氏は宇宙の不思議を想像する上で重要な役割を果たした存在です。彼は、私たちに宇宙産業でのキャリアを追求するよう促しました」と述べ、シャトナー氏が演じたカークが宇宙産業に与えた影響の大きさを強調しています。