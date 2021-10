AppleがAirPodsへの補聴器機能や姿勢改善機能の搭載を計画中との報道

AppleがAirPodsシリーズに補聴器機能や姿勢改善機能といったヘルスケア機能の搭載を計画中であることを、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。これにより、高額な補聴器の代替としてAirPodsシリーズを利用できるようになることが期待されています。 Apple Studying Potential of AirPods as Health Device - WSJ https://www.wsj.com/articles/apple-studying-potential-of-airpods-as-health-device-11634122800 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、AppleはAirPodsシリーズに「補聴器」「体温計」「姿勢の改善」といったヘルスケア機能の搭載を計画しているとのこと。計画に詳しい人物は姿勢改善機能の概要について「AirPodsに搭載されているモーションセンサーが猫背などを検知してユーザーに警告し、ユーザーの姿勢を改善します」と述べています。 また、Appleは2021年10月から「 AirPods Pro 」に人混みや雑音の多い環境での会話を聞き取りやすくする「 会話を強調 」機能を追加していますが、開発中の補聴器機能が「会話を強調」を発展させたものになるのか、新規開発の技術が用いられるのかは明らかになっていません。

・関連記事

AppleはiPhone・Apple Watchに加えAirPodsでも健康管理を行っていく可能性を示す - GIGAZINE



AirPodsを耳に入れっぱなしにしたら何が起こるのか? - GIGAZINE



AppleがiPhoneの使用状況からうつ病を検出する機能を開発中 - GIGAZINE



Apple Watchが将来的に血糖値や体温を測定できるようになるとの報道 - GIGAZINE



「Apple Watch Series 6」で血中酸素濃度を測定できる「血中酸素ウェルネスアプリ」の使い方まとめ - GIGAZINE



「iPhone 13 Pro Max」のマクロ撮影性能は眼科医が診察に使うレベルに達している - GIGAZINE

2021年10月14日 11時25分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.