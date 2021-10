屋根を突き破って降ってきた隕石を奇跡的に神回避した女性

テュレーン大学 で自然災害を研究するスティーブン・ネルソン教授の 研究 によれば、隕石(いんせき)が当たって死んでしまう割合は160万分の1とのことで、よほど不幸でなければ隕石が衝突して命を落とすことはなさそうですが、なんと空から頭にめがけて降ってきた隕石を奇跡的な確率で回避した女性が話題になっています。 Woman rocked awake by meteorite chunk crashing into her bedroom | CBC News https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/meteorite-crashes-into-womans-bedroom-golden-bc-1.6207904 奇跡的な体験をしたのは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に在住のルース・ハミルトンさんです。ある日、ハミルトンさんが自宅で寝ていたところ、近所の犬がほえる声で目を覚ましました。次の瞬間に爆発音が鳴り響き、ハミルトンさんの目の前は巨大な爆発と破片でいっぱいになったとのこと。ハミルトンさんはすぐにベッドから飛び降りて電気をつけ、急いで警察に電話したそうです。

2021年10月13日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

