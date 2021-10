農業機械メーカーのハッキング対策があまりにも脆弱であるとの指摘、サイバー攻撃による食糧危機の可能性も

・関連記事

農民は自らが所有するトラクターの修理のために「ハッキング」を行わざるを得なくなっている - GIGAZINE



農家がトラクターを管理するソフトウェアをクラック(改造)している理由とは? - GIGAZINE



40年前に製造された中古トラクターの相場が高騰している理由とは? - GIGAZINE



世界最大の食肉業者JBSがランサムウェア攻撃を受けアメリカの全牛肉工場が操業停止、復旧の見通しが立つも影響は甚大 - GIGAZINE

2021年10月13日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.