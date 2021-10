ビール醸造所が「新型コロナ対策に従わない教育委員会を片っ端から訴える」計画を発表、訴訟を起こす親に資金提供を実施

2021年9月に新学期が始まったアメリカでは、 疾病予防管理センター(CDC) が学校内でのマスク着用などを義務づけるように呼びかけていますが、州や学区、親の方針によって マスク着用の義務を巡る対立 が起きています。そんな中、ウィスコンシン州のビール醸造所である Minocqua Brewing Company が「CDCのCOVID-19対策ガイドラインに従わないウィスコンシン州にある全ての教育委員会を訴える」という計画を発表し、教育委員会に対する訴訟を起こす両親に資金提供を行っています。 allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"> Wisconsin parents sue school districts that don't require masks : NPR https://www.npr.org/2021/10/12/1045260064/covid-19-wisconsin-lawsuits-schools-parents-masks-brewery Wisconsinites plan to sue “every school board” that ignores CDC’s COVID advice | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2021/10/brewerys-super-pac-helps-parents-sue-schools-that-ignore-cdcs-covid-advice/ Minocqua Brewing Companyのオーナーである カーク・バングスタッド 氏は、醸造所の利益の一部を自らが設立した 政治行動委員会 の活動資金に充てています。新たにバングスタッド氏は、「学校でのCOVID-19のまん延を防ぐため、CDCのCOVID-19対策ガイドラインに従わないウィスコンシン州にある全ての教育委員会を訴える」という計画を立ち上げ、Minocqua Brewing Companyの政治行動委員会を通じて訴訟を起こす親に資金提供を行うと述べました。 バングスタッド氏はFacebookの投稿で、「ウィスコンシン州のコミュニティでは デルタ株 が爆発的に増加しました。これは、 タッカー・カールソン (保守派の政治コメンテーター)を見ていて、自分の頭で考えずにトカゲの脳で動かされるゾンビの大群が大きな声を上げたせいで、多くの学区が昨年は実施されていたCOVID-19対策を全て中止したからです」と述べ、CDCのガイドラインに従わない人々や教育委員会を厳しく批判しています。 バングスタッド氏は民主党の支持者であり、Minocqua Brewing Companyではジョー・バイデン大統領にちなんだ「Biden Beer(バイデン・ビール)」や、バーニー・サンダーズ氏にちなんだ「Bernie Brew(バーニー・ブリュー)」などを販売しているとのこと。

2021年10月13日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

