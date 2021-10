2021年10月12日 17時00分 メモ

ソーラー飛行機「Zephyr」が18日間のテスト飛行に成功、HAPSの性能をさらに実証



太陽光をエネルギー源として飛ぶ、エアバスが開発中のソーラー飛行機「Zephyr(ゼファー)」が、およそ18日にわたるテスト飛行を無着陸で終えたことがわかりました。Zephyrは単なる飛行機ではなく成層圏プラットフォームシステム(HAPS)としての役割も期待されており、「成層圏で長距離飛行が可能な唯一のHAPS」としての性能を見せつける形になったとのことです。



Airbus Zephyr Solar High Altitude Platform System (HAPS) reaches new heights in its successful 2021 summer test flights - Space - Airbus

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2021/10/airbus-zephyr-solar-high-altitude-platform-system-haps-reaches-new-heights-in-its-successful-2021-summer-test-flights.html





Solar-powered aircraft flown for nearly three weeks without landing | E&T Magazine

https://eandt.theiet.org/content/articles/2021/10/solar-powered-aircraft-flown-for-nearly-three-weeks-without-landing/



「Zephyr」は、大手航空機メーカー・エアバスが開発を進めている、太陽光発電により自力飛行を行う無人飛行機です。より正確に表現するなら「飛行機」ではなく、成層圏を飛行することで「観測」を行ったり、インフラの整わない場所に対する「通信」の基地としての役割を果たす「成層圏プラットフォームシステム(HAPS)」に分類されます。





2021年夏に行われた2度のテスト飛行は、4回の低空飛行テストと2回の成層圏飛行テスト、合計6回で構成されました。成層圏飛行は1回あたり約18日で、合計でZephyrは36日間の成層圏飛行を達成。Zephyrはこれまでに成層圏で2435時間を飛行していますが、さらに887時間を加えて、成層圏での運用を現実のものとする一歩を踏み出したとのこと。



また、絶対高度7万6100フィートという、このクラスの無人航空機の世界新記録も打ち立てています。



離陸時のZephyr





このテスト飛行には「Zephyrを将来的に、制限空域外や商業航空路外でいかに運用していくかの実証実験」という明確な目的が設定されており、Zephyrにペイロード用の光学式高度地球観測システムを搭載して、状況認識を瞬時かつ持続的に向上させることができるという運用上の価値の証明にも成功しました。



イギリス国防省調達部門責任者のジェームス・ギャビン氏は「エアバス社およびZephyr担当チームとの協力により、HAPSの能力の実証に大きな進展がありました。2021年夏の活動結果は、成層圏での実用化に向けた重要な一歩となるでしょう」とコメント。



イギリス戦略軍のロビン・アンダートン・ブラウン少将は「最先端技術への防衛投資は、世界をリードする軍事力の開発の鍵となります。Zephyrはイギリス戦略軍の重要なプログラムであり、今回のテスト飛行の成功には多くの革新的な技術的解決策が必要でした。成功はZephyrにとって重要なマイルストーンであり、特にマルチドメイン統合の観点から、軍事作戦を可能にする新たな概念や方法の開発に貢献するものです」と語っています。



エアバスの無人航空機システム部門責任者のヤナ・ローゼンマン氏は「Zephyrこそがこの分野のリーダーである理由は、信頼性が高く実証済みの『超』持続性、成層圏での機動性、ペイロードの相互運用性にあると確信します。Zephyrは、太陽電池を利用した持続可能なISR(インテリジェンス(Intelligence)、監視(Surveillance)、偵察(Reconnaissance))およびネットワーク拡張ソリューションであり、必要とする場所に対して、重要な将来の接続性や地球観測を提供することができます」と述べました。