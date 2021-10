2021年10月11日 12時10分 ゲーム

「Nintendo Switch(有機ELモデル)」のディスプレイ保護フィルムをはがしてはいけないと海外メディアが注意喚起



Nintendo Switchの新モデルとなる「Nintendo Switch(有機ELモデル)」が、2021年10月8日(金)についに発売されました。その特徴はなんといってもサイズが大きくなり色鮮やかになった有機ELディスプレイなのですが、このディスプレイを保護するために貼られているフィルムを「絶対にはがさないように」と海外メディアのThe Vergeが注意喚起しています。



「Nintendo Switch(有機ELモデル)」の新しくなったディスプレイはガラス製ですが、ユーザーが直接これに触れることはできません。その理由は、ディスプレイに「散乱防止粘着フィルム」が貼られているからです。通常、散乱防止粘着フィルムはディスプレイを傷から守るために貼られており、より高価なディスプレイガラスが破損することを防ぐ役割を担います。



通常版のNintendo SwitchおよびNintendo Switch Liteはプラスチック製のディスプレイを採用しているため、「ディスプレイの割れ」を心配をする必要はなかったのですが、ガラス製のディスプレイを採用しているNintendo Switch(有機ELモデル)ではそうはいかないため、散乱防止粘着フィルムが貼られているわけです。





The Vergeはこのディスプレイ保護用の散乱防止粘着フィルムについて、「おそらく一般ユーザーがNintendo Switch(有機ELモデル)のディスプレイを見ても、散乱防止粘着フィルムの存在に気づくことはないでしょう。しかし、任天堂はこのフィルムをはがさないように、と明確に注意喚起しています。Nintendo Switch(有機ELモデル)の説明書には『コンソールの有機ELディスプレイから散乱防止粘着フィルムをはがさないでください』と書かれています」と記しています。



なお、この種の保護フィルムは技術的に目新しいものではありません。Samsungがリリースした折りたたみ式スマートフォンのGalaxy Foldは、関係者向けのレビューを解禁したところ相次ぐ「ゲットした当日にディスプレイが破損した」報告により大炎上しました。このGalaxy Foldもディスプレイ保護用のシート層を有しており、レビュアーの一部が保護シート層をはがしてしまったことを報告しています。



The Vergeが任天堂に確認したところによると、このあらかじめディスプレイを保護する役割を担っている散乱防止粘着フィルムの上から市販のディスプレイ保護フィルムを貼っても何の問題もなく利用できるとのこと。実際、任天堂のライセンス商品の中にはNintendo Switch(有機ELモデル)向けの保護フィルムもあります。



