セガの「シェンムー」がついにアニメ化、「Shenmue the Animation」の映像が初公開

・関連記事

ついによみがえる「シェンムーIII」初のトレーラームービーが公開 - GIGAZINE



「シェンムー3」がEpic Gamesストア独占配信となったためSteamユーザーの不満が爆発、ついに出資金の返金に対応することに - GIGAZINE



あの未完の超大作「シェンムー 3」がなんと本当にKickstarterで出資募集中、ファンが大殺到しサイトが一時撃沈 - GIGAZINE



あの名作ゲーム「シェンムー」のHDリメイク計画が進行中 - GIGAZINE

2021年10月08日 12時00分00秒 in 動画, アニメ, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.