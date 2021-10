半導体産業の覇権を握る「TSMC」を巡る現況とは？

by 李 季霖 1969年に人類史上初の月面着陸に成功した アポロ11号 は総重量およそ32kgという数万個のトランジスタで 駆動していました が、現代のMacBookは、総重量わずか2kg弱の中に160億個ものトランジスタが組み込まれています。IT産業の隆盛とともに重要性を増し続ける半導体産業の覇権を握る半導体産業の覇権を握る「台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC)」について、世界初のニュース誌であるTIMEがTSMCの劉徳音会長へのインタビューを中心に解説しています。 Inside the World's Largest Semiconductor Chip Manufacturer | Time https://time.com/6102879/semiconductor-chip-shortage-tsmc/ 現代ではスマートフォンやノートPC、自動車、冷蔵庫などありとあらゆる家電機器に半導体が用いられています。TSMCはApple・Intel・AMD・Qualcomm・Nvidiaなど世界のあらゆるメーカーが設計する半導体の製造を一手に引き受ける企業で、その時価総額はおよそ5500億ドル(約61兆円)。 世界の時価総額ランキング では11位に付けるという超巨大企業です。 TSMCが製造するのは半導体、つまり電子機器の内部パーツであるため、消費者にとってはなじみの薄い企業です。こうしたことからTSMCは「規模に比して一般知名度は低い」とされた企業でしたが、2020年に巻き起こった世界的な半導体不足の中、報じられる機会が激増しています。

2021年10月05日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

