Amazonの自走式家庭用ロボット「Astro」の海外レビューがさっそく登場

2021年9月28日、Amazonは音声認識アシスタントの Alexa を搭載した世界初の家庭用見守りロボット「 Astro 」を発表しました。Astroを2週間試用したという Fast Company のライターであるカロライナ・ミラネージ氏は、「Astroは驚くほど愛情深く、ペットや階段などの危険を正確に回避します。しかし、私はまだこれをどう使うべきかわかりません」と評しています。 Hands on with Amazon’s Astro home robot https://www.fastcompany.com/90682103/amazon-astro-home-robot-hands-on

2021年10月04日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

