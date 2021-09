YouTubeが反ワクチン関連コンテンツを禁止に、該当する動画は削除すると発表

・関連記事

Linux生みの親リーナス・トーバルズが反ワクチン派の主張に激怒、「予防接種を受けろ。反ワクチンの嘘を信じるのは止めろ」 - GIGAZINE



Redditが「反ワクチン派最大の拠点」だったサブレディットを削除、54サブレディットも隔離 - GIGAZINE



新型コロナ対策に家畜用イベルメクチンを飲むアメリカ人が急増、当局は「あなたは馬でも牛でもない」と公式警告 - GIGAZINE



Facebookは反ワクチンを唱える過激派組織に「専門家」のお墨付きを与えてしまっているとの指摘 - GIGAZINE



反ワクチンの拡大は「メディア報道が原因の1つ」との指摘 - GIGAZINE



Appleが反ワクチン主義者向けアプリ「Unjected」をApp Storeから削除 - GIGAZINE

2021年09月30日 11時05分00秒 in ネットサービス, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.