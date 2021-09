10年間で6000万円以上もの電話料金が過大請求されていたことが判明、通信会社は返金対応

オーストラリア第2位の大手通信会社・Optusが、過去10年間にわたり合計約80万オーストラリアドル(約6400万円)もの電話料金を過大に請求していたことが分かりました。Optusはオーストラリアの通信当局にこの事例を報告するとともに、不適切に料金を請求していた1000社近くの中小企業に返金を行うことを表明しています。 Optus refunds businesses almost $800,000 after billing error | ACMA https://www.acma.gov.au/articles/2021-09/optus-refunds-businesses-almost-800000-after-billing-error ACMA investigation: Optus repaying customers after huge landline overcharge | news.com.au — Australia’s leading news site https://www.news.com.au/technology/optus-repaying-australian-businesses-800k-after-decade-of-errors/news-story/220189523405912ea905f1133e071020 オーストラリア通信メディア庁(ACMA)が2021年9月29日に、「Optusが使われていない固定電話サービスの料金を請求していた994社の中小企業に対し、合計78万8609オーストラリアドル(約6370万円)を返金することが決まりました」と発表しました。ACMAの調べによると、Optusは顧客が電話会社を他社に乗り換えた後も請求を続けていたとのこと。

2021年09月30日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

