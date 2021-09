昭和と平成で最も売れた期間限定カップヌードルの復刻版、「ポークチャウダーヌードル ビッグ」と「ブタホタテドリ ビッグ」を実際に食べてみた

・関連記事

カレーやシーフードなどカップヌードルの味を再現してしまった「カップヌードル ソーダ」全4種を本家カップヌードルと飲み比べてみた - GIGAZINE



「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質」試食レビュー、糖質50%オフ・タンパク質1.5倍の味を通常版と比較してみた - GIGAZINE



カップヌードル「シーフード」「カレー」など定番フレーバー2種が1つになった「カップヌードル スーパー合体」登場、全4種を食べてみた - GIGAZINE



カップ麺の残り汁をまるごと固めて燃えるゴミにできる「カップヌードル 残ったスープ固めるパウダー」を使ってみた - GIGAZINE



本物過ぎる見た目の「1/1カップヌードルプラモデル」爆誕、実際に作ってみた - GIGAZINE

2021年09月29日 11時49分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.