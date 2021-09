2021年09月29日 06時00分 メモ

パンデミックの最中に「市民を従わせるため」に行われた無承認のプロパガンダ計画とは?



カナダでは、連邦政府の承認を得ずに軍が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を利用したプロパガンダ計画」を実施していたとして問題となっています。なぜ当局の承認を得ずに計画が実行に移されたのかの調査が行われたところ、新たに、カナダ軍の指導者がパンデミックを「プロパガンダ・テクニックを試すユニークな機会」として見ており、「政府の承認なしで情報作戦を行う権限がある」と考えていたことが判明しました。



このプロパガンダ計画を実施したのは、カナダ統合作戦軍(Canadian Joint Operations Command:CJOC)を率いるマイケル・ルーロー陸軍中将。カナダ軍は敵国に対して「情報戦および政策と教義の標的化」を行うことが可能ですが、連邦政府の承認無しに国内で実行することは禁止されています。しかし、パンデミックへの対応を支援するよう求められたルーロー氏は、政府の承認なしで情報戦を行う権限があると判断。プロパガンダ計画はCOVID-19の流行が拡大した2020年4月に実行されました。



プロパガンダ計画は情報の「形成」と「利用」を行うものであり、アフガニスタン紛争で実行されたプロパガンダ計画に類似するものだったと伝えられています。カナダ放送協会(CBC)が入手した文書によると、プロパガンダ計画の中でカナダ市民の活動をオンラインで監視することを目的とした「認可されていない」レポートが作成されたとのこと。



プロパガンダ計画の指令は2020年4月8日にCJOCによって発行され、約1カ月後の5月2日に当時国防参謀総長だったジョナサン・ヴァンス氏によって停止されました。ヴァンス氏は多くのアドバイザーから計画の適法性や倫理面について疑問を投げかけられ、「なぜ計画が当局の承認なしに実行できたのか」を退役軍人であるダニエル・ゴセリン氏に調査するよう求めました。ゴセリン氏の調査から判明したのは、プロパガンダ計画の実行は連邦政府が要求したものではなく、内閣の承認も得ていないということ。CJOCを率いたルーロー氏は、計画の実行に当局の承認が必要ないと考えていたとゴセリン氏は結論付けました。





また、今回のプロパガンダ計画は専門家によって推し進められたものではなく、正式な訓練を経ていない人々によって「パンデミックはこのようなテクニックを試すユニークな機会だ」と考えられ進められたということも判明。例えば当時CJOCの参謀長だったブライアン・サンタルピア少将は「これは私たち全員にとって学習の機会であり、情報戦を私たちのルーチンに取り入れ始めるチャンスです」と述べていたと報告されています。ゴセリン氏はまた、CJOCの関係者は他の軍事指導者からの懸念やアドバイスに対して否定的な態度を取っていたと指摘しました。CJOCは今回の計画について、パンデミックの時期においてプロパガンダが政府のメッセージを強化し市民を従わせるために必要だったと説明しています。



なお、ヴァンス氏が計画を停止した後も、計画が数カ月にわたって継続したことをCBCが伝えており、情報戦を行う上での組織全体の方向性が欠如していると指摘されています。これら一連の問題は、国防参謀総長代理のウェイン・エアと氏とカナダ国防副大臣のジョディ・トーマス氏のもとで調査が進められており、国防省は調査結果を近いうちに発表するとCBCに伝えています。