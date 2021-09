2021年09月27日 10時47分 生き物

暗号資産を取引するハムスター「Mr.Goxx」が1万円を稼ぐ



「株価の値動きを過去のデータによって予測することは不可能である」という経済学の「ランダム・ウォーク理論」を実証するかのごとく、ケージ内の動きで暗号資産の取引を行うハムスターが利益を上げていることが話題になっています。



Mr. Goxx is a crypto trading hamster — and he’s only slightly underwater

https://protos.com/mr-goxx-is-a-crypto-trading-hamster-and-hes-only-slightly-underwater/



A hamster has been trading cryptocurrencies in a cage rigged to automatically buy and sell tokens since June - and it's currently outperforming the S&P 500 | Currency News | Financial and Business News | Markets Insider

https://markets.businessinsider.com/news/currencies/hamster-trading-cryptocurrencies-rigged-cage-goxx-bitcoin-price-ether-doge-2021-9



暗号資産投資家であるハムスターの名前はMr.Goxx。Mr.Goxxは以下のような特殊なケージに入り、「Intention Wheel」という名前の回し車を回すことで、どの暗号資産を取引対象とするのかを決定。「BUY」もしくは「SELL」のトンネルを通過することで、対象の暗号資産の売買を行います。





Mr.Goxxが動いている様子は以下の動画で確認できます。



Mr. Goxx | First Performance Review (World's first crypto asset trading hamster!) - YouTube





Mr.Goxxの正体不明のビジネスパートナー兼世話人によると、Mr.Goxxは2021年6月12日に約390ドル(約4万3000円)の元手で取引を開始。資産のポートフォリオは一時580ドル(約6万4000円)近くの高値を記録し、パフォーマンスはS&P 500や著名投資家のウォーレン・バフェット氏を上回ったとのこと。Mr.Goxxは3カ月間で77ユーロ(約1万円)の利益を上げています。





世話人によると、取引の「買い」の額は20ユーロ(約2600円)に設定されており、そのクールダウンは20秒。連続で通過することで増分を購入できます。また、「売り」は全決済で行われるとのこと。世話人は「Mr.Goxxへの関心が高まり続けるのであれば、Mr.Goxxに購入金額を選ばせるなどの新しい計画を実行します」と述べました。



一方、Mr.Goxxは世話人に対し環境改善を要求するなど、投資活動に意欲的なようです。





Mr.Goxxの活動はTwitchの公式チャンネルで確認できます。