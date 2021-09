住宅価格と世帯年収の70年にわたる関係をグラフにするとこんな感じ

アメリカでは住宅価格の 高騰 が続いており、2021年6月には過去最高ペースでの上昇を記録したと報じられています。それでは、1950年以降において、アメリカでは住宅価格がどのように推移してきたのか?ということで、さまざまな金融グラフを公開する Longtermtrends がデータを公開しました。 Home Price to Income Ratio (US & UK) - 73 Year Chart | Longtermtrends https://www.longtermtrends.net/home-price-median-annual-income-ratio/ まずアメリカにおける「住宅価格/世帯年収の中央値」から算出した比率をグラフにするとこんな感じ。1955年から2020年までの値がグラフ化されていますが、第二次世界大戦後からグラフは下降していき、1960年から2000年頃までは、住宅価格が世帯年収の中央値の4~5倍でしたが、2000年以降はグラフが急上昇。リーマン・ショックが起こる直前の2005年には住宅価格が世帯年収の中央値の7倍にまで膨れあがります。その後、バブルがはじけるとグラフは急降下し、2019年までは5~6倍あたりを前後しますが、2020年以降は再び7倍近くにまでなっていることがわかります。

2021年09月24日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

