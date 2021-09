2021年09月22日 13時30分 ハードウェア

ビデオ通話体験を向上させる「HP GlamCam」を搭載した16インチノートPCをHPが発表



コロナ禍により増加したビデオ会議をよりよく行えるよう、美肌機能や肩越しののぞき見防止機能、立ち上がると休憩を入れられる機能などを搭載した16インチのノートPC「HP Spectre x360 16 inch 2-in-1 Laptop PC」をHPが発表しました



HP Brings You Closer to the People and Things You Love with New Windows 11 Devices

https://press.hp.com/us/en/press-releases/2021/hp-announces-consumer-pc.html





「HP Spectre x360 16 inch 2-in-1 Laptop PC」は、環境への影響を考慮して、ボディにリサイクルされたCNC機械加工アルミニウム、スピーカーボックスに海洋由来プラスチックなどを採用した16インチノートPCです。



ベゼル上部に内蔵されたカメラは5メガピクセルで、ホットキーにより操作可能な物理シャッターがついています。Windows Helloで簡単に顔認証ログインができるほか、HP GlamCamというソフトのビューティーモードを使うと肌や歯、目の見た目を改善し、ビデオ通話体験を向上させてくれます。また、オートフレームにより通話中に立ち上がると休憩を入れることが可能。明るさ補正もあり、ビデオ通話しながら明るいところから暗いところ、暗いところから明るいところへ移動してもうまく照明を調整し、顔が適度に明るい状態を保ってくれます。さらに、作業中に目を画面からそらすと自動的に画面の照度を落としてバッテリーを節約します。背後に人がいるときには画面をぼかして、肩越しに画面の内容をのぞき見られることも防いでくれます。





画面のアスペクト比は16:10で、「VESA True Black HDR」と100%カラーキャリブレーションにより、「大胆なディテールとビジュアルを実現する」とのこと。



搭載しているスピーカーは新設計のクアッドスピーカーで、AIノイズ除去機能により生き生きとしたサウンドを提供。



また、第11世代Intel Core i7プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU、ネットワークブースター付きでWi-Fi 6とBluetooth 5.2対応、バッテリー駆動時間最大17時間などの性能で、優れたパフォーマンスを発揮してくれるとのことです。



「HP Spectre x360 16 inch 2-in-1 Laptop PC」は直販サイト・HP.comで2021年10月発売予定。価格は構成により1639ドル(約18万円)からとなる見込みです。