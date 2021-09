AMDのサーバー向けCPU「EPYC」がNetflixサーバーの帯域幅を380Gbpsに押し上げる

・関連記事

Cloudflareが次世代サーバーにAMDの第3世代「EPYC Milan」を採用すると発表、先代に引き続きIntel敗北 - GIGAZINE



AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



IntelがAMDに対抗するべくサーバー向けCPUを値下げしているとの報道 - GIGAZINE



AMDの第2世代「EPYC」採用の波にCloudflareが追従、次世代サーバーはIntel製CPUを排除 - GIGAZINE



AMDのサーバー向けCPUの市場シェア率の伸びが2006年以来の成長を見せる - GIGAZINE

2021年09月22日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.