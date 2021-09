新型コロナによるアメリカでの死者数がついに1918年のスペインかぜを超える

2019年末に中国・武漢で発生した新型コロナウイルスは瞬く間に世界中に感染拡大し、記事作成時点でもその勢いはとどまるところを知りません。増え続ける新型コロナウイルスのアメリカにおける死者数が、人類史上最大規模のパンデミックといわれる1918年の スペインかぜ の死者数を超えたと報じられています。 Covid overtakes 1918 Spanish flu as deadliest disease in U.S. history https://www.statnews.com/2021/09/20/covid-19-set-to-overtake-1918-spanish-flu-as-deadliest-disease-in-american-history/ H1N1亜型インフルエンザ によるスペインかぜは第一次世界大戦でヨーロッパに渡ったアメリカ軍の兵士から始まったと考えられ、諸説はありますが世界全体で4000万人以上が、アメリカに限定するとおよそ67万5000人が亡くなったといわれています。 人類を幾度となく襲ってきた「パンデミック」の歴史 - GIGAZINE

・関連記事

新型コロナの感染リスクを「友だちと会う場合」などシチュエーション別に細かに算出してくれる「microCOVID Project」レビュー - GIGAZINE



なぜ新型コロナの「感染による免疫獲得」がアメリカでは考慮されていないのか? - GIGAZINE



ワクチン未接種だと新型コロナデルタ株への感染率が5倍&死亡率が11倍になるという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナのデルタ株は従来株より「発症前にウイルスを拡散させる可能性が高い」ことが判明、ワクチンの効果も改めて示される - GIGAZINE



Amazonが検索からイベルメクチンを新型コロナの治療薬扱いするキーワードを排除、海外メディアからは不十分な対応との批判も - GIGAZINE



「新型コロナから空気感染の定義を根本的に見直すべき」と専門家が提言 - GIGAZINE

2021年09月21日 10時51分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.