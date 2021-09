2021年09月21日 17時00分 ハードウェア

発表間近の「Surface Pro 8」や「Surface Go 3」などMicrosoft・Surfaceシリーズのリーク情報まとめ



Microsoftは2021年9月22日(水)に新製品発表イベントを開催予定で、この中で新しいSurfaceシリーズの端末を発表するのではと推測されています。この新製品発表イベントを目前としたタイミングで、「Surface Pro 8」や「Surface Go 3」に関するリーク情報が報じられました。



Surface Pro 8 leaks with 120Hz display and Thunderbolt support - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/19/22682271/surface-pro-8-120hz-display-thunderbolt-support-leak-rumors



Surface Duo 2 sails through FCC with 5G and some type of wireless charging | Windows Central

https://www.windowscentral.com/surface-duo-2-fcc



Microsoft Surface Pro 8 to feature 120Hz display, Thunderbolt port. Details here

https://www.livemint.com/technology/tech-news/microsoft-surface-pro-8-to-feature-120hz-display-thunderbolt-port-details-here-11632129958675.html



Microsoft Surface Pro 8 leak reveals 120Hz display and replaceable SSDs — priced from $799 | Laptop Mag

https://www.laptopmag.com/news/microsoft-surface-pro-8-leak-reveals-120hz-display-and-replaceable-ssds-priced-from-dollar799



Surface Go 3 Specifications Leaked, Windows 11 in S Mode Pre-Installed

https://news.softpedia.com/news/surface-go-3-specifications-leaked-windows-11-in-s-mode-pre-installed-534067.shtml



Microsoft Surface Pro 8 Specs And Features Leaked | Ubergizmo

https://www.ubergizmo.com/2021/09/microsoft-surface-pro-8-leaked/



◆Surface Pro 8

テクノロジー関連のリーク情報を扱うTwitterアカウントの@Shadow_Leakが、Microsoftの次期フラグシップノートPCとなる「Surface Pro 8」のリーク情報をツイートしています。



このツイートによると、Surface Pro 8はIntel第11世代Coreプロセッサを搭載し、ディスプレイは13インチ・120Hzの高リフレッシュレートに対応。2つのThunderboltポートに加え、取り外し可能なSSDを搭載しているとのこと。@Shadow_Leakによると、Surface Pro 8の販売価格は799ドル(約8万8000円)からになる模様。





海外テクノロジーメディアのThe Vergeは、Surface Pro 8のリーク情報として「Surface Pro 8はUSB-CとThunderboltを優先して、USB-Aポートなしの端末になる」と報じていました。また、Microsoftに精通した情報筋が「Surface Proシリーズが120Hzの高リフレッシュレートのモニターを搭載する」と発言していたことも挙げ、「これらのウワサと合致するリーク情報になる」とThe Vergeは報じています。



また、Surface Pro 8が取り外し可能なSSDを搭載した場合、Surface Laptop 4、Surface Pro X、Surface Pro 7+に続く形となります。



◆Surface Duo 2

また、Microsoftが2021年9月17日に連邦通信委員会(FCC)に提出した「C3K1995」という書類から、同社は「ポータブルハンドセット」と呼ぶ5G対応のモバイル端末を用意していることが明らかになっています。この端末のファームウェアのビルド番号が、Microsoftが2020年8月に発表した2画面モバイル端末の「Surface Duo」と同じ形式であったことから、これがSurface Duo 2なのではないかとWindows Centralが報じています。





FCCに提出された書類から、このSurface Duo 2とおぼしき端末はWi-Fi 6およびマルチバンド5G、NFC、超広帯域無線(UWB)に対応しているほか、ワイヤレス充電にも対応していることが明らかになっています。



Windows CentralはSurface Duo 2のワイヤレス充電について、「Qiの専用コイルを非常に薄いSurface Duo 2に搭載するのは技術的に難しい可能性があります。Surface Duo 2のワイヤレス充電機能は、AppleがiPadでApple Pencilを充電するのと同様に、誘導充電形式をSurfaceのスタイラスペンに採用している可能性があります」と報じています。



なお、Surface Duo 2に関して明らかになっているスペックとしては、OSにAndroid 11を採用し、ディスプレイは5.8インチ、解像度は2754×1896ピクセル、SoCはSnapdragon 888、メモリ(RAM)は8GB、ストレージ(ROM)は128GB/256GB、メインカメラは広角12メガピクセル・望遠12メガピクセル・超広角16メガピクセルのトリプルカメラ、前面カメラは12メガピクセル、指紋認証センサーを搭載しており、バッテリー容量は4400mAhです。





◆Surface Go 3

さらに別のリーク情報によると、Surface Go 3は2つのプロセッサを選択可能で、1つはIntel Pentium Gold 6500Y、もう1つはIntel Corei3-10100Yを搭載する模様。メモリの最大容量は8GBですが、ストレージは基本モデルが64GBのeMMCであるのに対して、128GBのSSDを選択することも可能。グラフィックプロセッサはCPU内蔵のIntel UHD Graphics 615です。



この他、USB-C、Bluetooth 5.0、Wi-Fi、3.5mmイヤホンジャック、microSDカードスロットなどにも対応しています。ディスプレイサイズは10.5インチで、アスペクト比は3:2、解像度は1920×1080ピクセル。OSはWindows 11のSモードを搭載していますが、ほとんどの場合は追加料金なしでフルバージョンにアップグレード可能です。



なお、Microsoftが日本時間の9月23日0時から開催予定の新製品発表イベントの中では、Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Book 4、Surface Pro X、Android搭載のSurface Duoといった新製品が発表されると目されています。