2021年09月16日 10時30分 ハードウェア

LGが1億8000万円超で325インチ・8Kテレビをリリース、「宇宙要塞用のテレビ」との声も



韓国の家電メーカーであるLGが、最大325インチの超巨大テレビ「Direct View LED Home Cinema Display」を発表しました。325インチモデルの場合、対角線上で27フィート(約8.2メートル)もの長さがあるとのことで、海外メディアのMashableは「宇宙要塞用としては完ぺきなテレビ」と表現しています。



LGの最新ホームシアター向け製品としてリリースされた「Direct View LED Home Cinema Display」は、画面サイズが108インチから325インチまでに対応した超巨大テレビです。解像度は2Kから8Kまでに対応しており、最も巨大な325インチモデルの場合、対角27フィート・重量2000ポンド(約900kg)以上、販売価格は170万ドル(約1億8600万円)にもなります。なお、最も小さな108インチモデルの場合、販売価格は7万ドル(約770万円)程度になる模様。



実際の325インチモデルのイメージ画像が以下の通りで、もはや壁です。





「Direct View LED Home Cinema Display」は「Direct View LED(DVLED)」というテクノロジーを採用しており、通常の液晶モニターに採用されているLEDよりも小さなLEDで各ピクセルを照らすため、より明るく、コントラストが高く、幅広い色域を実現したモニターになっているとのこと。



4K対応モデルは4つのサイズが用意されており、一般的なアスペクト比16:9に近い163インチモデルのほか……





16:9のモニターを横に2枚連結したかのような294インチのウルトラストレッチモデル





217インチモデル





ウルトラストレッチ393インチモデルもあります。





「Direct View LED Home Cinema Display」の最大輝度は1200ニトで、明るい部屋で使用しても十分な輝度での出力が可能です。そのため、ほとんどのプロジェクターよりも明るく、「通常のハイエンドテレビに匹敵する輝度出力」と海外メディアのHitechglitzは指摘しています。