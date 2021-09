2021年09月14日 13時00分 メモ

「ウォルマートで暗号資産のLitecoinが使えるようになる」というデマでLitecoinの価格が急騰



2021年9月13日に、「ウォルマートがLitecoinでの決済に対応する」との虚偽の発表がなされたことを受けて、Litecoinの価格が一時20%近く急騰したと報じられています。その後、ウォルマートおよびLitecoinから訂正のプレスリリースが相次いで発表され、Litecoin相場は沈静化しました。



世界的なプレスリリースの配信サービスであるGlobeNewswireは9月13日に、「ウォルマートがLitecoin(LTC)との包括的なパートナーシップを発表」との記事を掲載しました。当該記事は記事作成時点では削除されていますが、Internet Archiveを通じて引き続き閲覧することが可能です。



記事には、「ウォルマートでLitecoinでの支払いができるようになった」ことのほか、「ビットコインと類似しながらもビットコインより安価かつ高速に取引ができることからLitecoinが選ばれた」との説明が記載されており、一見しただけでは虚偽と見抜くことが難しい内容になっていたとのこと。ただし、末尾に掲載されている連絡先の1つが機能していないサイトを参照するものになっているなど、疑念を抱かせる部分もありました。



この発表をロイターなどの複数の大手報道機関が報じた結果、13日のLitecoin相場は一時20%以上値上がりしました。



しかし、GlobeNewswireに掲載された記事は第三者によるデマで、事実とは異なるものでした。そのため、ウォルマートは9月13日に「ウォルマートはLitecoinとは何の関係もありません」と訂正する声明を発表。Litecoin財団も「今朝、GlobalNewswireを通じて、公式発表を装った偽のプレスリリースが配信されました。Litecoin財団は、ウォルマートといかなる種類のパートナーシップも結んでいません」と発表して、注意を呼びかけました。





ウォルマートの広報担当者であるランディ・ハーグローブ氏は、海外メディアのCNBCに対して、GlobeNewswireに掲載されたプレスリリースが虚偽であることは確認済みで、なぜこのようなプレスリリースが掲載されたかの経緯を解明するべくGlobeNewswireと連絡を取っていると話しています。またGlobeNewswireは、リリースの発行元として不正なユーザーアカウントが使用されたとしています。



GlobeNewswireの広報担当ヴァイス・プレジデントであるデイブ・プライス氏は取材に対し「このようなことはこれまでに一度も起きたことがありませんでした。また、今後も発生しないよう、すでに情報源の認証に関する手順を強化しています。当社は、捜査当局と協力して、この問題に関連するあらゆる犯罪行為を含む完全な調査を進めます」と述べました。