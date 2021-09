2021年09月14日 10時25分 ウェブアプリ

1兆3000億円超でメルマガ作成&配信ツールの「MailChimp」が会計ソフトの「Intuit」に買収されることが決定



メールを使ったマーケティングツールを提供するMailChimpが、税申告・財務ソフトウェアを提供するIntuitに120億ドル(約1兆3000億円)で買収されることが、2021年9月13日付けで発表されました。



買収は現金と株式の両方で行われ、2022年第2四半期までに完了する予定。買収により、Intuitの2022年度の1株当たりの収益が増加すると予想されています。なお、Intuitは2020年にパーソナルファイナンス企業のCredit Karmaを70億ドル(約770億円)で買収しましたが、120億ドルという買収額はIntuitにとって過去最高額とのこと。





MailChimpは2001年に創業されたスタートアップで、2020年における金利税引き前利益は3億ドル(約330億円)ほど、その企業価値は70億ドル(約7700億円)から110億ドル(約1兆1000億円)と見積もられています。MailChimpが売却を検討しているという話は2021年8月初頭に報じられていました。



Intuitは声明の中で、「中小企業にとって新しい顧客を見つけることは最大の課題であり、4分の1以上の企業は既存顧客の維持にも困難を抱えています。にもかかわらず、中小企業の4分の3近くが顧客関係管理ソリューションを採用していません。MailChimpは、世界中の消費者と中小企業における繁栄を促進するという私たちのミッションを前進させます」とコメント。



またMailChimpのCEOであるベン・チェストナット氏は、自身とパートナーのダン・クルツィウス氏が中小企業の経営者の家庭で生まれたことを述べ、「当初から、私たちは中小企業の成長を支援したいと考えていました。それは私たちのDNAであり、Mailchimpにおける私たちの使命でした」「Intuitと力を合わせることで、私たちの進化を加速を共有できることに興奮しています」と買収についてコメントしました。



買収後もMailChimpは同じブランドとして維持され続けるとのこと。「顧客とパートナーは新しい機能と共に、これまでとの一貫性を求めると考えており、私たちはそのニーズに応えつつIntuitと前進する予定です」とチェストナット氏は述べました。